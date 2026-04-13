次はバスケットボール。B2西地区首位の神戸と対戦した鹿児島レブナイズは劇的なスリーポイントで追いつき、延長戦へ。激闘の結末は。バスケットボールB2西地区4位の鹿児島レブナイズはアウェーで首位の神戸と対戦しました。試合は序盤から神戸がリードする展開に。ゲインズ・ジュニアの連続スリーポイントなどで追い上げますが、再び突き放されてしまいます。しかし、最終クオータ&