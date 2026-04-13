我が家の近くには大きな文房具店がないため、この連載で紹介する文房具はネット通販で購入することが多い。 結果的に、そういった小さな買い物がほぼ毎日届くため、開梱して中身を確認して、ダンボールなどの梱包材をまとめて捨てて……という作業も日々かなりの量が発生するのである。 その中でも特に面倒くさいのが、貼り付けられた宅配伝票や宛名ラベルの処理だ。 なにせ個人情報丸出しのラベルをそのまま捨てるわけに