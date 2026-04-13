三井住友カードは、対象カード限定で、「スマホのタッチ決済」で対象の鉄道やバスに乗車すると最大8％ポイント還元する「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を4月13日に開始した。●月当たり最大1000ポイント還元事前に設定済みのスマートフォンやウェアラブル端末をかざして決済する「スマホのタッチ決済（Apple Pay・Google Pay・Samsung PayのVisaのタッチ決済、Apple PayのMastercardのタッチ決済）」で対象の交通事