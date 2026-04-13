アニメ『銀魂』と東武動物公園（埼玉県宮代町）のコラボレーションイベント「TVアニメ『銀魂』×東武動物公園」が、2026年4月18日〜6月28日に開催される。【画像】銀魂×東武動物公園オリジナルコラボグッズ一覧、その他ノベルティなどコラボ入園券を販売するほか、スタンプラリーの実施、コラボグッズおよびコラボフードの販売などの企画を用意している。コラボ入園券には、銀魂キャラと動物たちを組み合わせた描き下ろしイラス