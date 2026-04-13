バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。11日、前ヘッドコーチの前田顕蔵さんが会場を訪れました。選手たちは顕蔵さんへの感謝を胸に、この土日今シーズン初の連勝を果たしました。 11日の試合前、会場に姿を現した、ハピネッツの前ヘッドコーチ前田顕蔵さん。「前田顕蔵さんにお越しいただきご挨拶を頂戴いたします。どうぞ盛大な拍手でお迎えください」ハピネッツの