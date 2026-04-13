住宅ローンは早期返済が正解とされがちでしょう。しかし、繰り上げ返済によって手元資金が減ると、思わぬチャンスや不測の事態に対応できなくなる可能性があります。重要なのは「家計の流動性」をどう確保するかという視点です。あえて返済を急がず資金を残すことで、将来の選択肢を広げることもできます。本記事では、FPの大泉稔氏が住宅ローンと資産管理の向き合い方について解説します。月給36万円・40歳サラリーマンが背負った