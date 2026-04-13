乃木坂46の5期生・川崎桜（※崎＝たつさき）が、待望の1st写真集『エチュード』を発売する。自身にとってもグループ加入時から念願だったという一冊。フランス・ニースとパリで撮影された本作には、憧れを詰め込んだロケーションやこだわりの衣装、そしてこれまでにない多彩な表情が収められている。インタビューでは、写真集発売への率直な心境や反響への驚き、撮影の裏側、そして作品に込めた思いについて聞いた。最後には、話