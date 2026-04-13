日本野球機構は13日、落合英二投手コーディネーターが投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラーに異動することになったと発表した。落合投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラーは、22年に中日の一軍ヘッド兼投手コーチに就任し、25年に二軍監督などを歴任し、今季は投手コーディネーターを務めていた。