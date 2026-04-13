お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が、フジテレビ系『ミキティダイニング』（毎週土曜前11：00）に出演。妻でタレント・奥森皐月（21）との休日の過ごし方を明かした。【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月相方の澤部佑（39）とともにゲスト出演。MCでタレントの藤本美貴と、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻とともに、レンコンハンバーグを作った。岩井は2023年に結婚を発表。結婚3年目となる。結婚して