旭食品近畿支社は3月19日、京都府八幡市と災害時の物資供給に関する協定を結んだ。近畿で自治体と同様の協定を結ぶのは大阪府東大阪市、兵庫県稲美町、和歌山市に続き4番目。これで、支店を置く支社管内の自治体すべてと締結したことになる。この日は福井良臣常務近畿支社長が市役所を訪れ、川田翔子市長と調印。川田市長は「八幡市は桂川、宇治川、木津川という三川が合流する地域で、かつては大規模な水害も起こった。近年、