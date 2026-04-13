公共交通オープンデータ協議会は、4月9日、Appleマップへ新たに10の公共交通機関のリアルタイム情報の提供を開始した。 新たに対象となったのは、西東京バス、関東バス、北海道拓殖バス、船木鉄道（バス）、伊予鉄グループ（バス）、上信観光バス、群馬中央バス、関越交通（バス）、秋葉バスサービス、下津井電鉄（バス）の各社。 Appleマップ上で、「このあとの出発情報」として、定刻よ