サンワサプライは、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレー環境が構築できる14インチのモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。価格は、タッチパネル搭載のDP-08が4万4000円、タッチパネル非搭載のDP-09が3万9600円。テレワークや出張先でも快適な作業空間を実現する。●USB Type-C接続だけで即デュアルディスプレー化同製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cケーブル1本で映像出力が可能な