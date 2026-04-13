中日は13日、6月5日〜7日の西武戦で開催する「ガールズシリーズ 2026」で、『青春タイムリープ』をテーマに世代を問わず、誰もが学生時代に経験した青春のひとときを楽しんでいただけるスペシャルイベントを実施すると発表した。ガールズシリーズ2026最終日、6月7日(日)のゲストに「アバンギャルディ」の来場が決定。アバンギャルディは、試合前のダンスパフォーマンス、イニング間イベントなどに登場予定▼ アバンギャルディ