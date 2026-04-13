笠岡市役所 13日午前10時13分ごろ、笠岡市役所(笠岡市中央町）に車が突っ込み、1階の市民課の窓ガラスが割れました。 市によりますと、当時、1階のフロアには約10人の市民がいましたが、けが人はいませんでした。車を運転していた高齢の男性に大きなけがはないとみられます。来庁者用の駐車場に車を停めるところだったとみられます。 事故で割れたガラスは、縦1.5ｍ・横0.85ｍでした。ガラス片は職員が取り除き、市民課