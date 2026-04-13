NBAは12日（日本時間13日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。レイカーズの八村塁（28）は、本拠地ジャズ戦で22得点10リバウンドの今季初とあるダブルダブルを達成。チームの3連勝に貢献した。ブルズの河村勇輝（24）は敵地マーベリックス戦で前半から途中出場。最終Qだけで3本の3Pシュートを決めるなどNBAキャリアハイの14得点。チームは完敗を喫してレギュラーシーズン最終戦を白星で飾ることはできなかった。日本人選