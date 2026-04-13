中道改革連合の枝野幸男前衆院議員が2026年4月13日、米トランプ大統領がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受け、Xで日米関係をめぐる持論をつづった。トランプ氏「米国海軍は、ホルムズ海峡を封鎖する」トランプ氏は12日、自身が手がける企業が運営するSNSサービス「Truth Social（トゥルース・ソーシャル）」を更新し、イラン側との会談内容について報告した。「会議は順調に進み、ほとんどの点で合意に至ったが、重要な『