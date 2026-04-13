近藤さくらを演じる北里琉（C）ABCテレビ 俳優の北里琉が、畑芽育と志田未来がダブル主演を務めるヒューマンサスペンス『エラー』（ABCテレビ）に出演。北里が演じるのは、未央（志田）の母・美郷（榊原郁恵）の転落現場に居合わせ、重体となった男性・近藤（原田龍二）の一人娘の近藤さくら。 理不尽な運命に翻弄され、自らの人生を揺るがされた憤りから、未央やその母に対して強い憎悪を抱くという、物語の鍵を握