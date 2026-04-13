

近藤さくらを演じる北里琉（C）ABCテレビ

俳優の北里琉が、畑芽育と志田未来がダブル主演を務めるヒューマンサスペンス『エラー』（ABCテレビ）に出演。北里が演じるのは、未央（志田）の母・美郷（榊原郁恵）の転落現場に居合わせ、重体となった男性・近藤（原田龍二）の一人娘の近藤さくら。 理不尽な運命に翻弄され、自らの人生を揺るがされた憤りから、未央やその母に対して強い憎悪を抱くという、物語の鍵を握る重要な役どころを担っている。

昨年放送のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）では、教師への恋心に揺れ、心に闇を宿した繊細な演技で注目を集めた北里。だが今作では一転、言いにくいことも臆せず口にし、大人たちを鋭い言葉で追い詰める強烈なキャラクターへと変貌を遂げた。

特に第1話、病室で未央と対峙するシーンでの演技は圧巻。謝罪する未央に対し、「取り返しつかないんだよあんたの親がした事は。」「私よりは一生不幸でいてほしい」と言い放つ姿は印象的。

放送後、SNSでは「さくら役の子見たことある！」「言ってること鋭いしはっきり言ってて凄い。」「さくらちゃんの気持ちも分かる」のような声が上がり、彼女の演技力と存在感に高い関心が寄せられている。

19日放送の第２話では、美郷の死に隠された真実や、意識を取り戻した父・近藤が証言する現場にいた「もう一人」の存在が浮上し、物語はさらに加速する。 憎しみの渦中にいるさくらが、今後どのように未央たちを翻弄し、物語を動かしていくのか。