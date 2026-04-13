幼稚園と保育園の機能を併せ持つ認定こども園が、新たに岡山市中区に整備され、開園式が開かれました。 【写真を見る】幼稚園と保育園の機能を併せ持つ「幡多認定こども園」開園「地域の子育ての発信地としてあたたかい園に」【岡山】 園児歌「みんな仲よし幡多こども園」 幡多幼稚園を改修して生まれ変わった「幡多認定こども園」です。けさ（13日）、開園式が行われました。 岡山市は、集団教育や乳児からの預かり保育といっ