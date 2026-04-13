音が飛び出すスピーカーとして、2回ほど記事でも取り上げているBluetoothスピーカー「pavé(パヴェ)」。 日本の技術ベンチャーであるシーイヤーが開発した製品で、小さな手のひらサイズのボディから音を再生すると、目の前からではなく、50cm～1mほど左右に広がったところから音が聴こえるという不思議なスピーカーだ。 2023年に行なわれたクラウドファ