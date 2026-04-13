犬が虫を食べたときに起こり得るトラブル5つ 虫を食べてしまったからといって、必ずしも深刻な状態になるとは限りません。ただし、虫の種類やそのときの体調によっては、胃腸の不調やアレルギー、中毒などにつながることもあります。 まずは、起こり得る代表的なトラブルを知っておきましょう。 1.胃腸の不調（嘔吐・下痢） 虫の体は硬い殻や消化しにくい部分を含むことがあり、胃や腸を刺激してしまう場合