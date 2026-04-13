サントリービバレッジ＆フードは、サントリーグループ初の試みとして、サントリーウェルネスのサプリメントブランド「ロコモア」と「セサミン」を飲料化。新シリーズ「飲むサプリ」を立ち上げ、同シリーズの第一弾商品として「ロコモアWATER」と「セサミン1000」を4月14日に発売して手軽な健康ケアを訴求していく。昨年4月に発足した新価値創造部の新価値創造プロジェクトの一環。健康に悩みや不安を抱える人が多く、今後もセ