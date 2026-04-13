映画『DOPPEL』が4月17日(金)よりシネマート新宿にて1週間限定上映される。クラウドファンディングから始まり、全国30館で公開され話題となった『追想ジャーニー リエナクト』の谷健二監督の最新作。主人公・光井昇を演じるのは、本作が映画初主演となる森崎大祐。2022年にK-POPボーイズグループでデビューし、現在は俳優として新たなフィールドに挑戦している。本作は、演劇の世界を舞台に、俳優という仕事の裏側や葛藤、そして現