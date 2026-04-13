秋田ノーザンハピネッツ前ヘッドコーチの前田顕蔵さんが11日、ファンに直接あいさつをしました。去年12月の退任後、試合会場を訪れるのは初めてです。前田さんが姿を見せたのは、11日に秋田市で行われたB1リーグ・秋田ノーザンハピネッツと越谷アルファーズの試合の1時間ほど前です。2015年から過ごした秋田への思いと、就任が発表された台湾女子代表HCとしての意気込みを語りました。※映像でご覧