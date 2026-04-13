ボーフムの三好康児が今季３点目をマークした。現地４月12日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、ボーフムはホームでブラウンシュバイクと対戦。４−１で快勝した。この一戦に先発した三好は１点リードで迎えた45＋５分、敵陣ペナルティエリア内にいた味方のリターンを受けて左足を一閃。鮮やかなコントロールショットをゴール左上に突き刺してみせた。 29歳MFの見事な一撃にSNS上では、「冷静なフィニッシュ