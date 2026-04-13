「キレキレすぎる」「精度がえぐい」ドイツで今季３点目！ 29歳日本人MFの鮮烈フィニッシュに脚光「欠かせない存在になってる」

「キレキレすぎる」「精度がえぐい」ドイツで今季３点目！ 29歳日本人MFの鮮烈フィニッシュに脚光「欠かせない存在になってる」