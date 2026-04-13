２試合連続で目に見える結果を残した三好。（C）Getty Images

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　ボーフムの三好康児が今季３点目をマークした。

　現地４月12日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、ボーフムはホームでブラウンシュバイクと対戦。４−１で快勝した。

　この一戦に先発した三好は１点リードで迎えた45＋５分、敵陣ペナルティエリア内にいた味方のリターンを受けて左足を一閃。鮮やかなコントロールショットをゴール左上に突き刺してみせた。
 
　29歳MFの見事な一撃にSNS上では、「冷静なフィニッシュ」「キレキレすぎる」「精度がえぐい」「テクニックが光る一撃」「まさに魔法」「欠かせない存在になってる」といった声が上がっている。

　前節のマクデブルク戦（１−４）ではアシストを記録した三好。２試合連続で目に見える結果を残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ボーフム三好康児の華麗な一撃！

 