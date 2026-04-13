「キレキレすぎる」「精度がえぐい」ドイツで今季３点目！ 29歳日本人MFの鮮烈フィニッシュに脚光「欠かせない存在になってる」
ボーフムの三好康児が今季３点目をマークした。
現地４月12日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、ボーフムはホームでブラウンシュバイクと対戦。４−１で快勝した。
この一戦に先発した三好は１点リードで迎えた45＋５分、敵陣ペナルティエリア内にいた味方のリターンを受けて左足を一閃。鮮やかなコントロールショットをゴール左上に突き刺してみせた。
29歳MFの見事な一撃にSNS上では、「冷静なフィニッシュ」「キレキレすぎる」「精度がえぐい」「テクニックが光る一撃」「まさに魔法」「欠かせない存在になってる」といった声が上がっている。
前節のマクデブルク戦（１−４）ではアシストを記録した三好。２試合連続で目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボーフム三好康児の華麗な一撃！
現地４月12日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、ボーフムはホームでブラウンシュバイクと対戦。４−１で快勝した。
この一戦に先発した三好は１点リードで迎えた45＋５分、敵陣ペナルティエリア内にいた味方のリターンを受けて左足を一閃。鮮やかなコントロールショットをゴール左上に突き刺してみせた。
29歳MFの見事な一撃にSNS上では、「冷静なフィニッシュ」「キレキレすぎる」「精度がえぐい」「テクニックが光る一撃」「まさに魔法」「欠かせない存在になってる」といった声が上がっている。
前節のマクデブルク戦（１−４）ではアシストを記録した三好。２試合連続で目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボーフム三好康児の華麗な一撃！