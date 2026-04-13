新潟市東区のパチンコ店でICカードを盗んだとして12日夜、新潟市東区に住む会社員の男（32）が緊急逮捕されました。警察によりますと、男は12日午後2時半前、新潟市東区にあるパチンコ店で、30代男性が置き忘れたICカードを盗んだ疑いがもたれています。30代男性から「置き忘れたICカードを盗まれた」と警察に通報があり、その後の捜査で男の存在が浮上したということです。被害者の30代男性と男に面識はなく犯