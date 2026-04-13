ボストン・セルティックス vs オーランド・マジック 日付：2026年4月13日（月） 開催地：TDガーデン（Boston） 最終スコア：ボストン・セルティックス 113 - 108 オーランド・マジック NBAのボストン・セルティックス対オーランド・マジックがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし20-29で終了する。 第2クォー