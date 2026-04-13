韓国で初の舞台挨拶にも余裕の笑み「アニョハセヨ〜！チョヌン。ヌクミメル、イムニダ。カムサハムニダ！」４月３日から５日にかけて、韓国で映画『君が最後に遺した歌（以下キミウタ）』のプロモーションが行われた。４日にソウル市内で行われた舞台挨拶では、ヒロインを演じた生見愛瑠（24）が主演の『なにわ男子』メンバーの道枝駿佑（23）と登壇。冒頭のように「こんにちは〜。私は生見愛瑠です。よろしくお願いします！」と