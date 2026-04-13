【連載】Ｊリーグ語り草（５）巻誠一郎の2008年「フクアリの奇跡、その舞台裏」前編長友佑都（FC東京）のゴールが決まった時、ジェフユナイテッド千葉の残留を願ってフクダ電子アリーナ（通称・フクアリ）に駆けつけたファンの多くは、「J2降格」を覚悟しただろう。選手たちのなかにも、あきらめた者がいたはずだ。しかし、それから数十分後、フクアリは歓喜に包まれる。わずか11分間で4つのゴールを奪った千葉は死地から生還