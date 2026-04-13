●ドジャース2−5レンジャーズ○＜現地時間4月12日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが本拠地カード3戦目に逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2戦連発の5号本塁打をマーク。先発登板した佐々木朗希投手（24）は4回2失点という投球で黒星を喫した。サイ・ヤング賞2度の右腕デグロムとの投げ合いに臨んだ佐々木。初回の先頭打者ニモに右前安打、2番カーターには四球を与え