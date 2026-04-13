1位から3位は2000万円超！今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。従業員数が100人未満の企業は除外した。それでは早速、ランキングを確認していこう。1位になったのは、M＆Aキャピタルパートナーズ（東京都）で、平均年収2277.6万円、平均年齢32.2歳、従業員数は244人だった。同