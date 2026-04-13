初回に先頭打者アーチ、第2打席は四球を選んだ【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の好機では申告敬遠され、ドジャースタジアムはブーイングが起きた。1-2で迎えた5回2死二塁の場面。大谷に打席が回ってきた。バッテリーは一度マウンドに集まり、申告敬遠を選択するかと