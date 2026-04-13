歌手・俳優の近藤真彦（61）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。息子の“初愛車”を紹介した。【写真多数】新車のようにピカピカ…レストアされた近藤真彦の愛車・初代『日産マーチ』内外装全部見せ近藤は、この1つ前の投稿で、愛車である日産『GT-R NISMO』に“初心者マーク”を貼った画像を公開。「息子に丁重にお断りされました（笑）」と息子が免許を取得したことをにおわせ、「乗ってほしかったこの加速感（笑）