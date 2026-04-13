4月19日（日）福島競馬場で行われる、第23回福島牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・芝1800m）の登録馬は下記の通り。春の福島開幕を告げる重賞。昨年2着のフェアエールングなど20頭がエントリー。【小倉牝馬S】フェアエールング、シンティレーションが同着V20頭がエントリーアンリーロード55.0インヴォーグ55.0エラトー55.0カニキュル55.0カネラフィーナ55.0ケリフレッドアスク57.0コガネノソラ55.0コンドゥ