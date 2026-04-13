【週刊ヤングマガジン 2026年20号】 4月13日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年20号」を本日4月13日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーには、五褒美氏による新連載「カクリキ」が登場。巻中カラーには「ドラゴンの胃でおやすみ」が掲載されている。 また「ヤニねこ」も巻中カラーを飾っており、7