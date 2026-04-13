リーグ・アン 25/26の第29節 リヨンとロリアンの試合が、4月13日03:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、ノア・ナーティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。 23分、ロリアンが選手交代