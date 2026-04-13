日本上陸のホンダ新型「“カクカク”SUV！」2026年3月5日、ホンダはこれまで北米市場を中心に展開してきた大型SUV「パスポート」を、2026年後半より日本国内で順次発売することを明らかにしました。今回の導入は、国土交通省による米国製乗用車の新たな認定制度を活用したもので、ホンダの米国拠点にて生産される魅力的なモデルを国内ラインナップに加えることで、ユーザーの多様なニーズに応える狙いがあります。【画像】超カ