開催：2026.4.13 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 0 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が13日に行われ、シティ・フィールドでメッツとアスレチックスが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 3回表、2番 ニック・カーツ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 NYM