「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）阪神・前川が好調バットで難敵・高橋宏攻略の突破口を開いた。三回、まずは左中間を破る二塁打でチャンスメーク。ここは得点にならなかったが続く五回だった。先頭で打席に立ち内寄り１５３キロの直球に反応。右前打から先制のホームも踏んだ。「２本とも２ストライクから打てたので、好投手から打てて良かったと思いますね」。試合後は表情を引き締めたままで語った。「１軍