女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日の横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開会見を行った。シングル戦が決定しているなつぽいと伊藤麻希が会見登場。伊藤かと思ったが、サングラスをして古沢が伊藤のマネで登場。なつぽいと並んで会見するが、なつぽいのあいさつ後にいきなり咳き込む。「ものもらい」と嘘をついてコメントしたが、「お前、伊藤じゃねーだろ」となつぽいがサングラスを奪う