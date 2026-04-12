女優の本田望結が１１日付で自身のインスタグラムを更新。春らしいコーディネートを披露した。本田は「おさんぽ」と投稿。ブラウンのセーターに、より濃いブラウンのパンツを合わせたコーデで新緑の中を散策する様子を複数枚公開した。この投稿に「清々しいお散歩」「ダークな色もいいね」「すごくキュートです」「自然な可愛いさ♥」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」といった声が寄せられていた。