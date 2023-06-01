櫻坂46が、11・12日の2日間にわたり、MUFGスタジアム（国立競技場）にてデビュー5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で計14万人を動員した。グループとして史上最大キャパシティ、そして女性グループとして初となる新国立競技場で、これまでの集大成を見せつけた。【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46開演の瞬間、7万人のBuddies（ファンの総称）が見守るスクリーンには、藤吉