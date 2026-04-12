遺体が見つかった豊後大野市緒方町の山 大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、12日午後、身元不明の遺体が発見されました。 県内では10代の女性が行方不明になっていて、警察は遺体はこの女性の可能性があるとみて調べています。 ◆渡辺一平記者 「豊後大野市緒方町にある祖母山の登山口から車で15分ほど走ってきた場所です。こちらには規制線が張られていて、さらにこの奥では現在、警察