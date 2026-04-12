NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第14回「絶体絶命！」で描かれるのは、謀反を起こした長政（中島歩）ら率いる朝倉・浅井の連合軍と、織田軍が激突する金ヶ崎の戦い。 参考：菅田将暉、『豊臣兄弟！』竹中半兵衛の役作りを明かす仲野太賀から“ギーク”の助言も 長政という信頼していた“弟”に再び裏切られた信長（小栗旬）の怒りと義昭（尾上右近）に向ける鋭い眼光、そして家康（松下洸平）から「得体の知れぬもの」