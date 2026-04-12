2023年に歴史的記録も…昨季は111試合で6HR、「終わった有望株」との声も【MLB】Rソックス 7ー1 カージナルス（日本時間12日・セントルイス）元トップ・プロスペクトがついに本領発揮か。カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手が11日（日本時間12日）、本拠地でのレッドソックス戦でメジャートップに並ぶ今季6号を放った。SNSでは「MVPだ！」「エグすぎる」とファンも開花に涙している。0-2で迎えた8回。「3番・右翼」で