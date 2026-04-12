オリンピックが4月10日、日本公式Xを更新。4月9日で26歳の誕生日を迎えた坂本花織（26）を特別な動画でお祝いし、ネット上で大きな反響が寄せられている。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 投稿された動画は、ミラノ・コルティナ五輪で見せた坂本の名シーンを凝縮したもの。団体戦で仲間と歓喜する様子や、中井亜美（17）にイ