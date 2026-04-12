関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は12日、男子1部が近畿大学、女子1部が神戸学院大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は大産大が関学大を、天理大が立命大をともにストレートで破り快勝。ほか近大、龍谷大、京産大の3校が2連勝。また、びわこ成蹊スポーツ大は甲南大を3―1で下し、今季初白星を挙げた。女子は、大阪国際大と武庫川女大が対戦。フルセットにもつれる接戦の末、大阪国際大が勝利