三代目 J SOUL BROTHERS デビュー15周年イヤーを迎えている三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目）が、4月11日、12日に東京・味の素スタジアムで『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER 〜ONE〜"』を開催した。本公演は、昨年10月に行われた大阪・ヤンマースタジアム長居公演に続く、グループにとって関東での初の単独スタジアムライブ。２日間で約10万人のMATE（三代目ファンの呼