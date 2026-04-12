日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）が12日に放送され、座布団運びの山田隆夫が欠席した。【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん今回は、石川県加賀市からの収録放送。山田が不在で、春風亭昇太門下の35歳・春風亭昇りんが代役を務めた。SNSでは「山田くんが休みなんてレア過ぎる 」「山田くんどうした!?」「山田くんお休み？昇りんさん頑張れ」などと反響。このほか、「『おまえ誰なんだよ？』